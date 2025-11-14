В УК «Первая» предложили меры по развитию рынка доверительного управления

Порог по минимальному размеру активов для признания квалифицированным инвестором в размере 12 млн рублей целесообразно оставить на текущем уровне, совместив с его тестированием, заявил генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский в рамках Уральской конференции НАУФОР 2025.

Он отметил, что это позволит расширить возможности частных инвесторов на фондовом рынке.

Бершадский добавил, что сохранение текущего порога смогло бы поддержать инвестиционно-активную часть обеспеченных участников фондового рынка, а также увеличило бы их вовлеченность.

«Есть сегмент инвесторов, которые могли бы выиграть от смягчения критериев квалификации — массовый высокодоходный сегмент, а если точнее, верхняя часть этого сегмента. Это сегмент довольно многочисленный, поэтому он мог бы привнести значительную ликвидность на рынок», — сказал гендиректор УК «Первая».

По мнению Бершадского, большинство клиентов управляющих компаний традиционно принадлежат к сегментам affluent и top-affluent.

«Именно среди них наиболее востребованы готовые инвестиционные решения, в том числе инновационные, такие как БПИФы с плечом, инвертированные стратегии и другие. Клиенты в данном сегменте ценят свое время и свободу самореализации, и готовы доверять сбережения профессиональным управляющим», — отметил он.

Также Бершадский назвал важной инициативу по созданию фонда страхования ИИС.

«На конференции очень много говорилось о необходимости выстраивания доверия между фондовым рынком, его участниками и инвесторами. И в этом отношении фонд страхования — правильная инициатива, которая поможет это доверие выстроить. Мы приветствуем любые начинания, направленные на повышение доверия розничных инвесторов к фондовому рынку», — подчеркнул он.

Напомним, с 1 января 2026 года минимальный размер активов, которыми должно владеть физическое лицо, чтобы его признали квалифицированным инвестором, увеличивается с 12 до 24 млн рублей.