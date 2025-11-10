Стало известно, сколько россиян получают серую зарплату

За девять месяцев 2025-го в РФ легализовали 720 тыс. чел., что на 100 тыс. больше, чем год назад. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В ведомстве рассказали, что выявлением работников без официального трудового договора занимаются межведомственные комиссии. Власти собираются расширить перечень данных, которые им доступны. Большая часть работников с серой зарплатой заключили необходимые документы или оформились как самозанятые или индивидуальные предприниматели.

«Традиционно наибольшая концентрация нелегальных трудовых отношений наблюдается ... в сферах торговли, автосервиса, бытовых услуг и индустрии красоты», — отметила амбассадор премии «Топ 50 HR» Юлия Звягина.

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец добавила, что нелегальная занятость связана с экономическими и социальными рисками для самих работников, бизнеса и государства. Бюджет не дополучает денег, а социальная защищенность граждан падает.

В Росстате подсчитали, что в прошлом году в РФ нелегально трудились 16 млн чел. Этот показатель был максимальным за восемь лет.

Совет Федерации 8 октября предложил правительству проработать досрочное завершение эксперимента с самозанятыми в 2026 году. На следующий день в правительстве заявили, что никаких изменений до 2028 года не планируется. В случае отмены самозанятости рост поступлений от налогов в российский бюджет не гарантирован, а цены на товары и услуги в России вырастут примерно на 10%, уверены эксперты.

Ранее в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников.