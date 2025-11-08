На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как россияне относятся к вишлистам

Четверть опрошенных россиян чувствуют себя увереннее с вишлистом перед Новым годом
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Четверть опрошенных россиян чувствуют себя увереннее, когда знают, что именно хотят получить близкие в подарок на Новый год — например, по спискам желаний или вишлистам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Fix Price совместно с РОМИР (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 19% заранее составляют список подарков и планируют покупки, чтобы избежать спешки и стресса. По 17% респондентов признались, что приобретают подарки быстро и интуитивно, а также получают удовольствие от самого процесса выбора. Мужчины чаще женщин склонны покупать подарки без долгих раздумий. Молодые люди 18–24 лет, напротив, тратят больше времени на выбор и часто переживают, понравится ли подарок.

Вишлисты составляют 28% россиян, причем среди женщин этот показатель выше. Чаще всего люди делают такие списки, чтобы получить именно то, что хотят, и избежать разочарования, а также чтобы облегчить выбор другим (по 32%). Еще 17% отмечают, что вишлист помогает направить дарителя, но при этом оставить ему свободу выбора в рамках интересов. Для 14% это способ поделиться с близкими своими увлечениями.

Те, кто не составляет вишлисты, объясняют это по-разному. Для 23% просить о подарке кажется неловким и напоминает выпрашивание. Столько же респондентов считают, что лучший подарок — это деньги, особенно часто так отвечают молодые люди 18–24 лет (33%). У 19% нет конкретных пожеланий, так как им обычно дарят то, что нравится. А для 18% важен элемент неожиданности и творческий подход дарителя.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что каждый четвертый россиянин не хочет скидываться на подарки коллегам.

