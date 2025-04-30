Каждый четвертый россиянин не хочет скидываться на подарки коллегам

Четверть (23%) сотрудников не участвуют в обмене подарками на работе, а 13% россиян даже не ждут повода, чтобы порадовать коллег. Это показал о исследование Sokolov и hh.ru, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

34% россиян дарят подарки как коллегам, так и руководителям, 19% делают это не всегда, а 17% ограничиваются подарками только тем, с кем дружат. При этом 23% опрошенных вовсе не участвуют в корпоративных поздравлениях. Интересно, что женщины проявляют больше инициативы в этом вопросе — 36% дарят презенты как коллегам, так и руководителям, в то время как среди мужчин этот показатель составляет 29%.

Наибольшей популярностью традиция дарить подарки пользуется среди работников медицины и фармацевтики (47%), специалистов по продажам и клиентскому обслуживанию, а также юристов (по 43% на каждую специальность). Бухгалтеры тоже не остаются в стороне — 40% из них также поддерживают эту практику. Реже всего поздравляют коллег рабочий персонал, сотрудники строительной отрасли и сферы недвижимости.

Основной повод для подарков — день рождения (83%), Новый год (62%), 8 Марта (61%) и 23 Февраля (24%). При этом 13% россиян не нуждаются в особом случае, чтобы порадовать коллег, а 24% любят привозить подарки прямо из отпуска.

Среди самых популярных презентов для сотрудников — сладости, чай и кофе (59%), подарочные сертификаты (38%), а также цветы, предметы для хобби и деньги (по 31%). Мужчины чаще выбирают денежные подарки (40% против 26% у женщин), а женщины предпочитают сертификаты (48%), сладости (40%) и вещи из вишлиста (33%). Только 8% россиян дарят украшения, чаще всего это значки с профессиональной символикой (38%), ручки из драгоценных металлов (26%), брошки и подвески (по 14%), браслеты (13%) и часы (12%).

Что касается стоимости презентов, то большинство выбирает бюджет от 500 до 1000 рублей (40%). Каждый четвертый укладывается в сумму до 500 рублей, а 23% тратят от 1000 до 2000 рублей. Лишь 6% готовы потратить более 2000 рублей на подарок для коллеги.

Выяснилось, что не все компании выделяют бюджет на корпоративные подарки. Только 8% делают это на все праздники, 26% — только на самые крупные, а в большинстве случаев (58%) презенты полностью зависят от инициативы сотрудников. Если бюджет все же выделяется, чаще всего дарят также наборы сладостей, чай и кофе (41%), подарочные сертификаты (36%), корпоративный мерч (25%) и продукцию компании (19%).

Если компания не финансирует подарки, 63% сотрудников организуют сбор денег внутри команды, в 16% случаев в коллективе есть ответственный за сбор, а 10% предпочитают дарить подарки коллегам индивидуально. Отношение к таким сборам остается в целом нейтральным (42%), 24% респондентов оценивают их положительно, а 34% — отрицательно. Основные причины отказа от участия — отсутствие обязательности (20%), недостаточная близость с коллегой (17%) и несогласие с суммой сбора (9%). Однако половина опрошенных всегда принимают участие в сборах на подарки.

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