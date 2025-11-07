На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам пообещали, что вторичные квартиры подешевеют

Финансист Трепольский: вторичные квартиры в России подешевеют на 3% в декабре
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Вторичные квартиры в России подешевеют на 1-3% в декабре по сравнению с ноябрем, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Прогнозируется снижение цен в диапазоне от -1% до -3% по отношению к октябрю и ноябрю. Вторичный рынок, не имея доступа к масштабным льготным программам, наиболее чувствителен к высокой ключевой ставке (кредиты на «вторичку» очень дороги). Владельцы квартир, которым необходимо срочно продать жилье (например, для погашения ипотеки или инвестиций), будут вынуждены предлагать значительные дисконты (5-10% и выше), что потянет среднюю цену вниз.
Охлаждение рынка обусловлено высокой ключевой ставкой ЦБ (что делает нельготную ипотеку недоступной) и сворачиванием или ужесточением льготных программ», — отметил Трепольский.

По его словам, декабрь не является периодом высокого спроса на квартиры, а неопределенность с условиями ипотеки в новом году будет способствовать выжидательной позиции как покупателей, так и продавцов, кроме тех, кто вынужден продавать.

Ранее россиян предупредили о подорожании машино-мест.

