В России могут подорожать товары из Китая и США

Главный минус при введении налога на добавленную стоимость на зарубежные товары с маркетплейсов — это их неизбежное подорожание до 10%. Товары из Китая, Европы и США станут дороже как минимум на величину вводимого налога, сказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Вероятность введения НДС на зарубежные товары на маркетплейсах крайне высока в 2025-2026 годы. Это сократит покупательную способность россиян и может ограничить доступ к некоторым категориям товаров, которые не производятся в России или аналоги которых значительно уступают в качестве. Существует также риск сокращения ассортимента, так как некоторые иностранные продавцы могут счесть российский рынок менее привлекательным из-за усложнения налогового администрирования и снижения спроса», — отметил Трепольский.

По его словам, ожидать резкого роста цен следует, но он будет поэтапным, в соответствии с графиком повышения ставки НДС. В 2027 году, когда ставка составит 5%, рост цен будет заметным, но, возможно, не критичным для большинства покупателей, уверен финансист.

«Однако к 2030 году, когда ставка достигнет 20%, подорожание станет весьма существенным и будет превышать 10%. Важно понимать, что конечная цена для потребителя может вырасти даже больше, чем на саму ставку НДС», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что маркетплейсы и продавцы, скорее всего, заложат в цену и свои административные издержки, связанные с расчетом и уплатой нового налога. Таким образом, россиянам стоит готовиться к постепенному, но неуклонному удорожанию покупок на зарубежных онлайн-площадках.

К потенциальным плюсам Трепольский отнес поддержку отечественных производителей и продавцов. В условиях более честной конкуренции российские компании смогут укрепить свои позиции на рынке, что теоретически может привести к созданию новых рабочих мест и развитию местного производства, уверен эксперт. Также это может стимулировать иностранные компании к локализации бизнеса в России, что также выгодно для экономики страны, заключил финансист.

Правительство в октябре предложило ввести НДС на зарубежные товары, покупаемые через маркетплейсы. По законопроекту Минфина, ставка будет расти поэтапно: 5% в 2027 году, 10% в 2028-м, 15% в 2029-м и 20% с 2030 года. Обязанность уплаты возложат на российские маркетплейсы и иностранных продавцов. По оценкам экспертов, нововведение приведет к удорожанию импортных позиций на площадках.

