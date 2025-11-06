На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Много беженцев с Украины»: в Госдуме не видят смысла ездить в ЕС

Депутат Волоцков: россиянам нет смысла ездить в ЕС, нужно искать альтернативу
Россиянам нужно искать альтернативные Евросоюзу направления для отдыха, ездить в ЕС нет смысла, заявил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков.

Так он прокомментировал сообщения о том, что ЕС собирается перестать выдавать россиянам шенгенские визы.

«Наверное, российским туристам в Европе будет некомфортно себя чувствовать в связи с тем, что там идет информационное давление на жителей. Очень много беженцев с Украины, которые неадекватно себя ведут. С визами, так сказать, с ЕС первый звонок, но не последний. Поэтому, я думаю, надо сейчас сразу это понимать и искать другие возможности для отдыха, для путешествий. У нас очень много вариантов на Ближнем Востоке и в Африке, в том числе. Китай очень активно, как я уже говорил, развивается», — отметил Волоцков.

Поэтому, по его мнению, нет смысла ехать в ЕС. Волоцков напомнил, что сейчас в Европу можно долететь только на стыковочном рейсе, и, выбрав альтернативу, можно добраться до других стран комфортнее и дешевле.

Ранее в РСТ заявили, что ЕС не откажется от российских туристов.

