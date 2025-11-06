На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСТ заявили, что Евросоюз не откажется от российских туристов

Эксперт РСТ Абасов: Евросоюз не будет запрещать въезд для россиян
Shutterstock/FOTODOM

СМИ сообщили, что Еврокомиссия планирует прекратить выдачу многократных шенгенских виз гражданам России. Эксперт Российского союза туриндустрии, гендиректор VCP Travel Михаил Абасов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что страны Шенгена не станут отказываться от российских туристов без «серьезных геополитических изменений».

«Важно понимать, что текущая инициатива Еврокомиссии носит рекомендательный характер для стран Шенгенского соглашения, а окончательное решение о выдаче мультивиз остается в компетенции каждого отдельного государства. Символический характер новой рекомендации становится особенно очевидным, если проанализировать существующую практику. Такие страны как Греция, Австрия и Германия уже давно выдают преимущественно краткосрочные визы. Даже Франция, ранее славившаяся лояльностью в вопросах предоставления мультивиз, сейчас выдает визы на срок не более одного месяца, что эквивалентно одной туристической поездке», — сказал он.

По словам эксперта, россиянам не станут запрещать въезд в Евросоюз. Абасов считает, что до этого «еще очень далеко».

«Что касается распространяющихся слухов о полном запрете на въезд в ЕС для россиян, они не соответствуют действительности. По нашим оценкам, до введения подобных мер еще очень далеко. Более вероятным представляется принятие дополнительных ограничительных мер, например, повсеместный переход к требованию полностью выкупленных авиабилетов и отелей, как это уже практикуется в Греции, Венгрии, Словении и ряде других стран. Только серьезные геополитические изменения могут заставить страны Шенгенского соглашения полностью отказаться от российских туристов. Особенно это касается таких государств как Греция, Испания и Франция, бюджеты которых в значительной степени зависят от туристических потоков. Нынешние же изменения следует рассматривать как адаптацию визовой политики к новым реалиям, а не как полное закрытие границ», — заявил эксперт.

До этого газета Politico со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам многократных шенгенских виз. Нововведения могут вступить в силу на этой неделе. В статье отмечается, что в Еврокомиссии не смогут полностью запретить въезд гражданам России на территорию ЕС, решение о выдаче визы зависит от конкретной страны.

Ранее россиянам спрогнозировали снижение стоимости отдыха на 30%.

