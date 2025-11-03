Орешкин назвал один из ключевых вопросов для России в энергетике

Один из ключевых вопросов в энергетике для России — удовлетворение растущего спроса со стороны стран глобального Юга. Об этом рассказал замглавы администрации РФ Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает ТАСС.

«Ключевой вопрос заключается в том, как Россия совместно со странами ОПЕК и совместно с производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности глобального Юга в энергии», — отметил он.

По словам Орешкина, это среднесрочная задача, так как для покрытия спроса нужны большие инвестиции. При этом в ОПЕК+ думают о долгосрочной стабильности рынков — это ключевая идея объединения.

До этого стало известно, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Речь идет о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. В сообщении отмечается, что это было сделано с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Ранее в России нашли способ увеличить добычу нефти.