На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орешкин назвал один из ключевых вопросов для России в энергетике

Орешкин назвал покрытие спроса глобального Юга ключевым вопросом в энергетике
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Один из ключевых вопросов в энергетике для России — удовлетворение растущего спроса со стороны стран глобального Юга. Об этом рассказал замглавы администрации РФ Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает ТАСС.

«Ключевой вопрос заключается в том, как Россия совместно со странами ОПЕК и совместно с производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности глобального Юга в энергии», — отметил он.

По словам Орешкина, это среднесрочная задача, так как для покрытия спроса нужны большие инвестиции. При этом в ОПЕК+ думают о долгосрочной стабильности рынков — это ключевая идея объединения.

До этого стало известно, что восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября.

Речь идет о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. В сообщении отмечается, что это было сделано с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

Ранее в России нашли способ увеличить добычу нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами