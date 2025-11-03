ОПЕК+ увеличит уровень нефтедобычи

ОПЕК+ решила увеличить предел добычи в декабре на 137 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир) решили увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре текущего года еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября. Об этом сообщается на сайте организации.

Как уточняется в сообщении, речь идет о корректировке добычи на 137 тысяч баррелей в сутки из 1,65 млн баррелей в сутки, о которых было объявлено в апреле 2023 года. В нем отмечается, что это было сделано с учетом «стабильных перспектив мировой экономики и благоприятных текущих рыночных условий, что подтверждается низкими запасами нефти».

В организации добавили, что после декабря, в связи с сезонностью, члены ОПЕК+ «также решили приостановить рост производства в январе, феврале и марте 2026 года».

До этого сообщалось, что Россия с ноября перестанет компенсировать избыток нефтедобычи, поскольку, по состоянию на октябрь, выполнила свои обязательства.

Ранее стало известно, на сколько в России хватит запасов нефти.