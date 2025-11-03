На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали ключевой вопрос в области энергетики для России

Орешкин: главный вопрос в энергетике для РФ — растущий спрос на глобальном Юге
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

Один из главных вопросов в области энергетики для России является растущий спрос в странах глобального Юга, требующий большой объем инвестиций. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает РИА Новости.

«Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности глобального Юга в энергии», — сказал он.

По словам Орешкина, эта задача скорее близка к определению долгосрочной в связи с тем, что для покрытия этих потребностей потребуется значительный объем инвестиций.

Выступая на полях конференции, замруководителя администрации президента также подчеркнул, что РФ не обращает внимание на политику Евросоюза (ЕС) в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки, ориентируясь на рынок в целом.

Орешкин отметил, что экономический рост в настоящий момент наблюдается на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке. По его словам, именно эти рынки станут большой частью мировой экономики в будущем, поэтому Россия перенаправляет свой экспорт туда.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о переориентации поставок газа и нефти на Восток.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами