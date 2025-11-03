В Кремле назвали ключевой вопрос в области энергетики для России

Орешкин: главный вопрос в энергетике для РФ — растущий спрос на глобальном Юге

Один из главных вопросов в области энергетики для России является растущий спрос в странах глобального Юга, требующий большой объем инвестиций. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает РИА Новости.

«Ключевой вопрос заключается в том, как Россия вместе со странами ОПЕК, вместе с другими производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности глобального Юга в энергии», — сказал он.

По словам Орешкина, эта задача скорее близка к определению долгосрочной в связи с тем, что для покрытия этих потребностей потребуется значительный объем инвестиций.

Выступая на полях конференции, замруководителя администрации президента также подчеркнул, что РФ не обращает внимание на политику Евросоюза (ЕС) в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки, ориентируясь на рынок в целом.

Орешкин отметил, что экономический рост в настоящий момент наблюдается на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке. По его словам, именно эти рынки станут большой частью мировой экономики в будущем, поэтому Россия перенаправляет свой экспорт туда.

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о переориентации поставок газа и нефти на Восток.