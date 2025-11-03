В Кремле рассказали об отношении к запрету ЕС российского газа

Российская сторона не обращает внимание на политику Евросоюза (ЕС) в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки, ориентируясь на рынок в целом. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает ТАСС.

«Что делает Европа, — это проблема Европы, потому что мы знаем о последствиях всех тех решений, которые они принимали в предыдущие годы», — сказал он, подчеркивая, что Москва предпочитает наблюдать за рынками и их развитием, а не за ЕС.

Орешкин отметил, что по последним наблюдениям активный экономический рост заметен на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке. По его словам именно эти рынки станут большой частью мировой экономики в будущем, поэтому Россия перенаправляет свой экспорт туда.

Замруководителя администрации президента добавил, что растущий спрос в странах глобального Юга является одним из главных вопросов в области энергетики для России, требующий большой объем инвестиций.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «Коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия».

В России, в свою очередь, отметили, что «подобные замашки на роль «глобального полицейского» гарантированно не останутся без последствий». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о переориентации поставок газа и нефти на Восток.