На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали об отношении к запрету ЕС российского газа

Орешкин: Россия игнорирует политику ЕС в отношении российских энергоресурсов
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Российская сторона не обращает внимание на политику Евросоюза (ЕС) в отношении российских энергоресурсов и перенаправляет поставки, ориентируясь на рынок в целом. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC, передает ТАСС.

«Что делает Европа, — это проблема Европы, потому что мы знаем о последствиях всех тех решений, которые они принимали в предыдущие годы», — сказал он, подчеркивая, что Москва предпочитает наблюдать за рынками и их развитием, а не за ЕС.

Орешкин отметил, что по последним наблюдениям активный экономический рост заметен на Юге и Востоке Азии, в Африке, в Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке. По его словам именно эти рынки станут большой частью мировой экономики в будущем, поэтому Россия перенаправляет свой экспорт туда.

Замруководителя администрации президента добавил, что растущий спрос в странах глобального Юга является одним из главных вопросов в области энергетики для России, требующий большой объем инвестиций.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «Коалиция желающих» готовит новую «стратегию максимального давления» на Россию. По его словам, участники объединения сделают все возможное для вытеснения российских нефти и газа с международных рынков, приложат усилия для использования замороженных российских активов в пользу Украины и усилят военное давление на Москву «за счет дальнейшего предоставления средств дальнего действия».

В России, в свою очередь, отметили, что «подобные замашки на роль «глобального полицейского» гарантированно не останутся без последствий». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минэнерго РФ сообщили о переориентации поставок газа и нефти на Восток.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами