В Минэнерго РФ сообщили о переориентации поставок газа и нефти на Восток

Цивилев: РФ переориентировала поставки газа и нефти с Запада на Юг и Восток
Илья Питалев/РИА Новости

РФ переориентировала экспорт газа, нефти и угля с Запада на Юг и Восток. Об этом в ходе интервью для ТАСС сообщил министр энергетики страны Сергей Цивилев.

«Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена», — отметил глава профильного ведомства.

23 октября Европейский союз (ЕС) официально утвердил 19-й пакет антироссийских санкций. Региональное содружество ввело ограничения в отношении более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих нефть из РФ. Кроме того, в ЕС запретили закупать российский сжиженный природный газ.

В тот же день министерство финансов США ввело новые санкции в отношении нефтяных компаний из РФ. Ограничения затронули такие компании, как «Лукойл» и «Роснефть».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные США санкции являются попыткой оказать давление на российское руководство и не способствуют укреплению отношений между двумя странами. В то же время он выразил уверенность, что новые рестрикции не окажут на экономику РФ существенного влияния.

Ранее в Белом доме рассказали об ожиданиях от новых санкций.

