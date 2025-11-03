Россияне заявили о несправедливом распределении доходов в стране

Большинство опрошенных россиян (70%) уверены, что распределение доходов в стране несправедливо. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

37,3% отметили, что реальные зарплаты давно не поспевают за ростом цен, а 32,2% заявили, что вся система оплаты труда нуждается в пересмотре.

Лишь 3,1% россиян полагаются на рынок труда в России, уверяя, что «он сам все определит». 2,9% верят в справедливость с оговорками. Затруднились с ответом почти 10%, а переложить вопрос на работодателя решили 2,8%.

Комментарии точнее передают общее настроение: «пока цены растут быстрее, чем зарплаты – о какой справедливости можно говорить?» — так написал один из респондентов. Региональный фактор тоже не остался в стороне: каждый десятый опрошенный назвал главным источником неравенства разрыв в доходах между регионами. «Живу в глубинке – у нас зарплаты в три раза ниже, чем в Москве, но цены на еду и коммуналку те же. Где тут справедливость?» — поделился один из респондентов.

На вопрос о том, что должно определять размер зарплаты, россияне ответили на удивление согласованно: главным критерием они считают квалификацию и профессиональные навыки, а вторым — опыт и результаты работы.

Но при этом люди все чаще говорят не только о профессионализме, но и о человеческом факторе. Один из участников заметил: «главное – чтобы человек был трудолюбивым и эффективным. Можно быть без диплома, но делать дело с душой».

Также люди хотят, чтобы тяжелая, изнурительная работа оплачивалась по достоинству. Многие говорили о социальной значимости профессии, спросе на рынке на каждую конкретную специальность и личное трудолюбие и эффективность. И хотя уровень образования выбрали всего 2,9%, в ответах часто звучала мысль о необходимости разумного баланса. Один из респондентов так и написал: «все варианты верны. Нужен баланс между квалификацией, опытом и спросом на рынке».

Одна из самых важных тем – сравнение доходов рабочих и специалистов с высшим образованием. 17,68% респондентов уверены, что труд должен оплачиваться по востребованности. Еще 17,75% отметили, что рабочие заслужили высокие зарплаты, ведь «они делают то, на что не каждый согласится». 11,05% не согласны с таким подходом, считая, что образование должно цениться выше. «Диплом – не просто бумажка. Это годы учебы и инвестиций в себя, а теперь выходит, что выгоднее пойти в курьеры», — поделился один из опрошенных, хотя с утверждением, что диплом – не гарантия высокой зарплаты согласились 7,6%

Самый популярный вариант ответа — «главное, чтобы у всех была достойная оплата труда» — набрал 22,26%. Люди хотят справедливости. Как заметил один респондент «не важно, кем ты работаешь – важно, чтобы твоя зарплата позволяла нормально жить, а не выживать». И наконец, более 14,73% россиян заявили, что оптимальное соотношение между зарплатами рабочих и специалистов «зависит от каждой конкретной профессии или региона».

В опросе приняли участие более 12 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что в теневой экономике занято примерно в 5 млн россиян.