Россиян, не платящих налоги, может стать заметно меньше

Число россиян, занятых в теневой экономике и не платящих налоги, может сократиться на 25% благодаря введению планки по доходам, которые должен получать человек, не имеющий объективных причин для отсутствия занятости. Такой прогноз «Газете.Ru» дала кандидат экономических наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Екатерина Федюкович.

«Хорошо было бы сначала посчитать, во сколько обойдется система контроля и проверки в рамках такого предложения [министра труда РФ Антона Котякова], оценить возможные риски ее работы, например, не создаст ли она дополнительные бюрократические проблемы, возможности для коррупции. По моему мнению, для выхода из тени нужна стабильная, прозрачная и предсказуемая система учета и контроля. Действительно, введение мер в виде «кнута» для стимулирования легализации доходов может быть эффективным. Можно ожидать сокращение на 25% или даже больше, если посмотреть на опыт других стран», — отметила Федюкович.

Но, по ее словам, сама система этого «кнута» очень дорогая. Следует рассмотреть и возможные негативные последствия, в том числе социального характера, предупредила экономист.

Министр труда Антон Котяков в начале октября оценил число занятых в теневой экономике примерно в 5 млн россиян. По словам министра, наиболее сложная ситуация сохраняется на Северном Кавказе: в фокусе внимания Ингушетия и Дагестан, а также ряд других регионов, включая Тыву и Калмыкию. Он отметил, что эта проблема выходит за рамки рынка труда. Министр выразил тревогу по поводу тех, кто отказывается от помощи в трудоустройстве и предпочитает жить на детское пособие. Котяков напомнил, что в России установлен минимальный уровень трудового дохода для граждан без объективных причин не работать — на уровне четырех МРОТ в год. Обычно такой доход складывается из неполной занятости или разовых подработок. По словам Котякова, задача государства — создать условия для более устойчивого участия людей в рынке труда, а сама «планка» по доходу должна стимулировать выход из тени.

Ранее в Минэкономразвития анонсировали дополнительные меры по обелению экономики.