В России продают юрлица украинской кондитерской фабрики «Конти»

Национализированные в России юридические лица украинской кондитерской фабрики «Конти» уйдут с молотка на аукционе. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документацию торгов.

В лот с начальной стоимостью 4,8 млрд рублей входят 42036 акций АО «Конти-Рус» (цена каждой — 3,7 тысячи рублей), а также доли в компаниях «Кэндимакс», «Мерлетто капитал» и в ООО «Кондитерский центр «Мерлетто».

Компании располагают активами в виде земельных участков общей площадью почти 18 гектаров и недвижимости в Курске, Иваново, Липецкой области и других регионах. Общая численность работников компаний, согласно документам, превышает 30 тысяч человек.

Итоги торгов будут подведены 28 ноября.

Суд в Курске обратил в федеральную собственность имущественные и денежные средства частного акционерного общества (ЧАО) «Производственное объединение Конти» в мае 2024-го. В июне текущего года был заочно арестован бенефициарный владелец холдинга Борис Колесников.

Ранее Росимущество выставило на торги активы Коломойского в Адыгее на 4 млрд рублей.