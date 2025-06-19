Курский суд заочно арестовал украинца за содействие терроризму

Курский суд заочно арестовал бенефициарного владельца холдинга ЧАО «Производственное объединение «Конти» Бориса Колесникова. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Гражданина Украины Колесникова обвинили в содействии терроризму.

«Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — говорится в сообщении.

Судебный акт может быть обжалован, добавили в пресс-службе.

До этого Хамовнический суд Москвы вынес постановление о заочном аресте командира 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Коробки, который обвиняется в совершении террористического акта.

12 мая Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который призывал к насилию над русскими.

Ранее в России объявили в розыск полковника ВСУ Пипко.