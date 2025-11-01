В Адыгее продают активы украинского олигарха Коломойского на 4 млрд рублей

Росимущество выставило на торги активы Коломойского в Адыгее на ₽4 млрд

Росимущество выставило на торги доли в двух компаниях в Адыгее, которые принадлежали украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), но были национализированы. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию в системе ГИС «Торги».

Речь идет о компаниях «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг». Подача заявок началась 31 октября и продлится до 25 ноября. Их начальная стоимость составляет 3,97 млрд руб. Шаг аукциона — 198 млн руб.

Коломойский — основатель национализированного в 2016 году Приватбанка. С сентября 2023 года он находится под арестом на Украине. В частности, его обвиняют в отмывании более 500 млн гривен (около $12 млн) в 2013–2020 годах путем вывода за границу через подконтрольные банки и завладении 9,2 млрд гривен ($220,3 млн) Приватбанка.

В отношении него украинскими властями введены бессрочные санкции, кроме того, олигарха также лишили гражданства Украины.

Ранее суд в Лондоне обязал Коломойского и Боголюбова выплатить $1,9 млрд по делу Приватбанка.