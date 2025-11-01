Банк Revolut приступил к блокировке счетов россиян без ВНЖ в Европе

Европейский цифровой банк Revolut приступил к блокировке счетов россиян без вида на жительство (ВНЖ) в странах Евросоюза (ЕС) в рамках соблюдения западных санкций. Об этом сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut», — сказали представители организации.

Отмечается, что 1 ноября банк направил своим клиентам два сообщения: в первом была просьба предъявить копию ВНЖ, во втором — уведомление о закрытии счета при отсутствии соответствующего документа.

23 октября ЕС официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Новый пакет включает в себя ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в него рестрикции на более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее крупный турецкий банк заявил об отсутствии запрета на открытие счетов россиянам.