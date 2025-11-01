На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Псковская область вводит Стандарт общественного капитала

Псковская область и АНО «Общественный капитал» договорились о сотрудничестве
true
true
true
close
Telegram-канал «Аэропорт Псков»

Власти Псковской области заключили соглашение с АНО «Общественный капитал» на внедрение Стандарта общественного капитала для развития социальной ответственности бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

«Псковская область заключила соглашение о совместном продвижении и внедрении Стандарта общественного капитала с целью развития социальной ответственности компаний и вовлечения их в реализацию национальных целей страны. Документ подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и генеральный директор АНО «Общественный капитал» Асият Багатырова», — сказано в сообщении.

В областном правительстве отметили, что организация сотрудничает с бизнесом Псковской области с целью признания и поощрения вклада компаний в долгосрочное общественное благосостояние и социально-экономическое развитие страны.

В свою очередь Багатырова уточнила, что организация сотрудничает с региональными отделениями «Деловой России», Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Союза машиностроителей и Торгово-промышленной палаты.

Как отмечается, Стандарт общественного капитала состоит из 95 показателей, предназначенных для оценки вклада компании в достижения национальных целей России. Для удобства бизнеса предусмотрены различные формы отчетности: крупные компании оцениваются по минимальному набору из 45 критериев, а малым и средним предприятиям предоставляется возможность отчитаться по 23 показателям.

Ранее в РСПП призвали задуматься о налогообложении самозанятых.

