В РСПП призвали задуматься о налогообложении самозанятых после 2028

Глава РСПП Александр Шохин в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума заявил, что необходимо уже сейчас прорабатывать систему налогообложения для ИП и самозанятых, которая будет действовать после 2028 года. Его слова передает ТАСС.

«Пора начинать готовить систему налогообложения для самозанятых и ИП. Она, наверно, должна быть единой для ИП и самозанятых. 2028 год не за горами, поэтому можно было бы иметь модель «2028 года плюс» и к ней потихонечку двигаться, не отменяя статуса самозанятых», — отметил Шохин.

Глава РСПП также отдал должное правительству РФ, за то что в министерствах заняли позицию сохранения самозанятых, как минимум, до окончания экспериментального периода — до 2028 года. Шохин подчеркнул, что для союза промышленников и предпринимателей важно иметь понимание о том, что будет с самозанятыми после 2028 года

8 октября Совет Федерации предложил проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Парламент рекомендовал правительству РФ проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». После чего проработать вопросы о завершении эксперимента с самозанятыми в 2026 году и, основываясь на результатах анализа, проработать дополнительные меры по недопущению практики занижения налоговой базы.

