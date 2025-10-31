На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РСПП призвали задуматься о налогообложении самозанятых после 2028

Шохин: пора готовить систему налогообложения для самозанятых после 2028
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Глава РСПП Александр Шохин в кулуарах XVIII Евразийского Веронского экономического форума заявил, что необходимо уже сейчас прорабатывать систему налогообложения для ИП и самозанятых, которая будет действовать после 2028 года. Его слова передает ТАСС.

«Пора начинать готовить систему налогообложения для самозанятых и ИП. Она, наверно, должна быть единой для ИП и самозанятых. 2028 год не за горами, поэтому можно было бы иметь модель «2028 года плюс» и к ней потихонечку двигаться, не отменяя статуса самозанятых», — отметил Шохин.

Глава РСПП также отдал должное правительству РФ, за то что в министерствах заняли позицию сохранения самозанятых, как минимум, до окончания экспериментального периода — до 2028 года. Шохин подчеркнул, что для союза промышленников и предпринимателей важно иметь понимание о том, что будет с самозанятыми после 2028 года

8 октября Совет Федерации предложил проработать вопрос о досрочном завершении «эксперимента с самозанятыми» в 2026 году. Парламент рекомендовал правительству РФ проанализировать результаты проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». После чего проработать вопросы о завершении эксперимента с самозанятыми в 2026 году и, основываясь на результатах анализа, проработать дополнительные меры по недопущению практики занижения налоговой базы.

Ранее в РСПП оценили, сколько релокантов вернулись в Россию после СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами