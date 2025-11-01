На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Приставы с начала года изъяли у россиян почти триллион рублей

ТАСС: судебные приставы с начала года изъяли у россиян 900 млрд рублей долгов
fortton/Shutterstock/FOTODOM

Судебные приставы России в период с января по сентябрь 2025 года включительно взыскали с россиян свыше 900 млрд руб. долгов. Об этом рассказал ТАСС директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

При этом за первые девять месяцев прошлого года приставы собрали долгов на 845 млрд руб.

Около 35–40% взыскивается приставами в доход бюджета, остальные средства изымаются в пользу физических и юридических лиц.

В 2020 году министерство финансов РФ поддержало идею создания института частных приставов в целях экономии госбюджета. Предполагалось, что они будут заниматься взысканием долгов в пользу бизнеса. Одной из причин называлась нагрузка на судебных приставов, в 10 раз превышающая нормативы, установленные Минтрудом и Минюстом.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут взыскивать долги только в пользу юридических лиц, тогда как ФССП — в пользу физлиц и госорганов.

Ранее россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом.

