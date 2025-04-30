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Россиянин оплатил долг по алиментам после свидания с девушкой-приставом

В Кузбассе судебный пристав нашла должника по алиментам на сайте знакомств
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Житель Новокузнецка в Кемеровской области выплатил долг по алиментам, превышавший 100 тысяч рублей, после того, как сходил на свидание с девушкой-приставом. Информация об этом случае появилась на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина длительное время не платил алименты в пользу двух своих детей, а сотрудникам ФССП не удавалось связаться с гражданином: официального дохода у него не было, контактный телефон отсутствовал, а по месту регистрации должника никогда не оказывалось.

В итоге приставам помогла бывшая жена мужчины, которая рассказала, что он сидит в соцсетях под вымышленным именем, а еще имеет анкету на сайте знакомств. Именно через последний с ним познакомилась сотрудница ФССП, которая назначила ему свидание в кафе.

На встрече она рассказала ему о долге и потенциальном уголовном преследовании. В итоге мужчина погасил долг в полном объеме.

До этого сообщалось, о случае в Нефтеюганске, где приставы задержали должника по алиментам, который собирался на свадебное торжество к старшей дочери в другой регион, но так на него и не попал.

Ранее Верховный суд назвал причины, которые освобождают от выплаты алиментов.

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