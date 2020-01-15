Охота на долги: в России могут появиться частные приставы

Министерство финансов РФ согласилось рассмотреть возможность поэтапного внедрения института частных судебных приставов в России. Об этом говорится в «Обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов», обратил внимание принадлежащий Григорию Березкину РБК.

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«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», — говорится в документе.

Предполагается, что на первом этапе частные приставы будут взыскивать долги только в пользу юридических лиц, тогда как ФССП — в пользу физлиц и госорганов.

Существующие коллекторские агентства и институты частного сыска позволяют взыскивать долги, разыскивать имущество должника или его самого без привлечения госведомств.

Однако они не могут повысить результативность системы принудительного исполнения в целом, указано в документе. К тому же работа таких частных служб не позволяет экономить бюджетные средства.

Ранее Торгово-промышленная палата (ТПП) разработала законопроект о частных судебных приставах. Согласно предложениям, они должны подчиняться Федеральной службе судебных приставов и заниматься только корпоративными разбирательствами. Смешанные системы исполнения судебных решений уже существуют в ряде стран мира, включая Бельгию, Чехию, Францию, Испанию и другие страны, отмечают авторы проекта.

Законопроект также предусматривает жесткие требования к квалификации частных судебных приставов, включая сдачу квалификационного экзамена, а также членство в палатах частных приставов и наличие в реестре Минюста. В документе прописаны права и обязанности таких лиц.

Предполагается, что частные приставы, как и госслужащие, будут арестовывать имущество и счета должника, обращать на них взыскание, требовать освободить помещение, если речь идет о недвижимости. Законопроект ТПП был направлен в Минюст.

«Принимая во внимание наличие множества замечаний концептуального характера, поступивших по результатам рассмотрения названных законопроектов, вопрос частной системы исполнения требует детальной проработки», — ответили в министерстве.

Согласно обзору Минфина, в настоящее время основной труд ФССП заключается во взыскании долгов в пользу госорганов. Так, в 2018 году такие дела составили почти 69% от всех исполнительных производств. Доля взысканий в интересах юрлиц — 24%, физлиц — 5%.

При этом по деньгам «побеждают» юрлица. Большая часть долгов, подлежащих взысканию, приходится на бизнес — 70% в 2018 году, или около 7,3 трлн из 10,4 трлн руб.

Работа одного пристава-исполнителя ФССП обходится бюджету в среднем в 715,8 тыс. руб. (по данным за 2018 год).

В пресс-службе Минфина изданию сообщили, что внедрение частных приставов может быть одной из мер экономии бюджета. «По результатам проведенного обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП в документе представлены предложения по совершенствованию работы в этой области», — заявили в ведомстве.

Вместе с тем обеспокоенность вызывает не только расходование бюджетных средств, но и нагрузка на плечах судебного пристава.

В обзоре указано, что из-за большого количества производств, приходящихся на одного сотрудника, фактическая нагрузка на сотрудников в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом.

В ноябре Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян. В Минюсте отмечали, что новые поправки необходимы для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Например, приставы проверят статистику звонков и смогут узнать, не нарушают ли взыскатели частоту взаимодействия с должниками.

В законопроекте прописана и работа «роботов-коллекторов», которые обзванивают должников автоматически. Указано, что беспокоить людей можно с 08:00 до 22:00 в рабочие дни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни.