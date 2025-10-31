На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава минфина США раскрыл, какую ошибку совершил Китай

Глава минфина США Бессент: Штаты за 2 года найдут замену редкоземельным металлам
Elizabeth Frantz/Reuters

Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет.

«Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин «совершил настоящую ошибку», пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет», – говорится в публикации.

30 октября стало известно о том, что США и КНР завершили подготовку Куала-Лумпурского торгового соглашения, подписание которого запланировано на следующую неделю. По словам Бессента, одной из ключевых составляющих этого договора станут масштабные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Министр финансов США также подчеркнул, что достигнутые договоренности укрепят экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане начались в полдень по местному времени 30 октября и завершились спустя 1 час 40 минут. Официальные подробности встречи не приводятся.

Ранее в России рассказали о неудачах Трампа на переговорах с Си.

