Эксперты спрогнозировали курс доллара на ноябрь

Экономист Хачатурян: к середине ноября доллар будет стоить от 83 до 87 рублей
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Сохраняющийся тренд на снижение ключевой ставки, которая достигла 16,5%, поспособствует ослаблению рубля и поддержит тренд на девальвацию. Это в свою очередь скажется на росте эффективности российских экспортеров, в первую очередь – нефтегазовых, считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. В беседе с РИАМО он спрогнозировал курс рубля на ноябрь, не исключив ослабление до 87 рублей за доллар.

По мнению эксперта, не нужно ждать резкого падения курса, так как на него, помимо ставки, влияют цены на нефть, которые растут до 70-72 долларов за баррель из-за тарифной войны США и Китая. Все эти факторы в совокупности приведут к тому, что начнется ноябрь с сохранения текущего курса на уровне 81-85 рублей за доллар. Будет прослеживаться тенденция к укреплению до 79-83 рублей за доллар, считает экономист.

«Однако к середине месяца, скорее всего, курс вернется к текущим показателям и может даже несколько ослабнуть до уровня 83-87 рублей за доллар», — добавил Хачатурян.

В свою очередь главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин напомнил, что в октябре доллар не выходил за пределы коридора 82-78 рублей. А в ноябре, по его мнению, диапазон колебаний снизится до 81-77 рублей за доллар. В ноябре на рубль начнут давить растущий спрос импортеров на валюту, считает аналитик. На сегодня это предварительные прогнозы – изменить динамику на валютном рынке могут неожиданные геополитические события, заключил Шульгин.

Напомним, до этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на данный момент существенного переукрепления курса рубля нет. Она отметила, что стабильный сильный рубль — это стабильная сильная экономика. В 2025 году курс рубля укрепился на 10%, хотя годом ранее ослаб на те же 10%. Если же рассматривать динамику изменений курса с 2022 года, то он скорее ослаб на 20%, поэтому и не наблюдается какого-то существенного переукрепления, заявила глава ЦБ.

Ранее в Центробанке назвали условие для курса в 50 рублей за доллар.

