В Центробанке назвали условие для курса в 50 рублей за доллар

Тремасов: курс доллара может достичь 50 рублей, если в США вырастет инфляция
LariBat/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в США потеряют контроль над инфляцией. Об этом рассказал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, передает ТАСС.

«В том случае, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер», — сказал он

Последний раз курс доллара находился вблизи указанной отметки летом 2022 года. В июне средний курс за месяц составлял 57,18 рубля.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал, что доллар будет стоить 80–88 рублей этой зимой.

До этого инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин спрогнозировал, что в ноябре доллар будет стоить 81–84 рубля. По его словам, баланс импорта и экспорта смещается не в пользу рубля, в последние два месяца года увеличиваются траты бюджета, компаний и домохозяйств, что играет против нацвалюты.

Ранее стало известно, как санкции ЕС и США повлияют на курс рубля.

