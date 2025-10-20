На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСПП оценили, сколько релокантов вернулись в Россию

Член правления РСПП Никитин: в Россию могли вернуться около 400 тыс. релокантов
true
true
true
close
Пресс-служба Анатолия Никитина

После начала СВО Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек, от 10 до 45% релокантов уже вернулись. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

То есть в Россию могли вернуться до 405 тыс. релокантов.

«По разным подсчетам, после начала СВО Россию покинули от 600 тыс. до 900 тыс. человек. От 10 до 45% из них вернулись еще в 2022–2024 годах.
Возвращение релокантов в Россию — это, прежде всего, единение народа. Высококвалифицированные специалисты принесут и новый опыт — будут использовать и внедрять наработки иностранных компаний. У многих за годы пребывания в других странах уже появились семьи, недвижимость, работа. С одной стороны, они возвращаются в привычную среду с понятными традиционными ценностями. С другой стороны, переезд подразумевает не только покупку билетов, но и поиск жилья, трудоустройство в России», — отметил Никитин.

По его словам, только с мая по сентябрь 2025 года цены на аренду и покупку квартир в новостройках выросли в среднем на 12–13%. Никитин добавил, что не все работодатели готовы снова поверить и принять в ряды своих компаний сотрудников, кто по разным причинам уезжал из России. Релоканты должны быть готовы к последствиям своего выбора в 2022 году: остаться и поддерживать родную страну или наблюдать за развитием событий из-за границы, подчеркнул экономист.

Он добавил, что сейчас Россия переживает демографический спад. Ключевыми направлениями государственной политики должны стать поддержка семей как внутри страны, так и активная работа с нашими соотечественниками за рубежом, уверен Никитин. По его словам, необходимо упростить процедуры возвращения релокантов в Россию.

«Важно вести планомерную и системную работу с теми, кто по разным причинам покинул страну. Нужно укреплять их связь с Отечеством, поддерживать в них чувство патриотизма и уверенность в будущем России», — заключил экономист.

Ранее в России допустили, что еще больше релокантов вернутся в страну в 2026 году.

