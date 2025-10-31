Алиханов призвал власти помочь компаниям оплатить замену двигателей SSJ-100

Власти России должны помочь авиакомпаниям в финансировании ремоторизации (процесс замены одного двигателя на другой) пассажирских самолетов SSJ-100 с российско-французских двигателей SaM146 на ПД-8. Об этом в кулуарах форума «Российский промышленник» сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

По его словам, Минпромторг исходит из того, что авиакомпании, как ответственные покупатели, приобрели российский самолет с иностранными двигателями, и в таком случае им надо помочь «с этим процессом». Потому что, отметил Алиханов, авиакомпании, приобретая самолеты, рассчитывали, что они будут работать и дальше.

Глава Минпромторга также проинформировал, что проведение научных работ по ремоторизации SSJ-100 запланировано на 2026 год, чтобы решить некоторые технические вопросы. Эти вопросы будут финансироваться за счет министерства.

«Будем финансировать с руки министерства. Будем такой путь предлагать руководству правительства. И в следующем году эту работу планируем провести», — сказал Алиханов.

10 октября сообщалось, что установить на самолет SSJ-100 двигатели отечественного производства ПД-8 вместо франко-российских SaM146 возможно, но возникает вопрос экономической целесообразности такого решения. В в «Ростехе» добавили, что специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом для ремоторизации SSJ-100.

Ранее Чемезов заявил о планах нарастить ежегодный выпуск самолетов Ил-114.