Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом для бедных

Большинство россиян воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они правы. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, пишет РИА Новости.

«Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы», — сказала она.

По ее словам, тяготы этого «налога» в первую очередь чувствует на себе беззащитная часть населения России с низкими доходами. Набиуллина отметила, что высокая инфляция уже не первый год занимает лидирующие места в списке того, что больше всего беспокоит людей.

По данным Росстата, годовая инфляция в России продолжает замедляться, составив 7,98% в сентябре после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам года Минэкономразвития ожидает замедления инфляции до 6,8%, в то время как Банк России прогнозирует показатель в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.

На этом же заседании в Госдуме 30 октября Набиуллина заявила, что достижение низкой инфляции в России оказалось долгим и непрямым путем. Однако это необходимое условие для социальной и финансовой стабильности, а также развития экономики, подчеркнула она.

Глава ЦБ также рассказала, что в экономике России нет признаков рецессии. По ее словам, при рецессии резко растет безработица, а затем снижаются зарплаты, — ни того, ни другого сейчас в стране не наблюдается.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».