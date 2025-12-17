На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» утвердило нового главного тренера

Козлов утвержден в качестве главного тренера «Динамо»
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Исполняющий обязанности наставника московского «Динамо» Вячеслав Козлов официально утвержден на посту главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

С ноября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» в роли старшего тренера. Под его руководством команда завоевала Кубок Континента КХЛ в 2024 году и бронзовые медали чемпионата лиги в 2025 году.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 48 набранных очков после 35 проведенных матчей.

Ранее экс-тренер «Динамо» исключил давление со стороны Ротенберга перед увольнением.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Дикий» всплеск. С чем связан рост аутизма в России и почему это хорошая новость
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами