«Динамо» утвердило нового главного тренера

Исполняющий обязанности наставника московского «Динамо» Вячеслав Козлов официально утвержден на посту главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

17 ноября «Динамо» официально объявило об отставке Кудашова. 54-летний специалист возглавлял «Динамо» с апреля 2021 года. Под его руководством команда победила в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24 и вышла в полуфинал Кубка Гагарина в сезоне-2024/25. На его счету рекорд клуба по количеству побед в КХЛ — 190.

С ноября исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Козлов входил в тренерский штаб «Динамо» в роли старшего тренера. Под его руководством команда завоевала Кубок Континента КХЛ в 2024 году и бронзовые медали чемпионата лиги в 2025 году.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея 48 набранных очков после 35 проведенных матчей.

Ранее экс-тренер «Динамо» исключил давление со стороны Ротенберга перед увольнением.