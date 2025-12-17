Стала известна дата заседания по иску ЦБ РФ к Euroclear

Суд принял иск ЦБ к Euroclear к производству, заседание пройдет 16 января

Исковое заявление Центрального банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 18,1 трлн рублей принято к производству. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Предварительное судебное заседание назначено на 16 января.

15 декабря Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Центробанка РФ к Euroclear на 18,1 трлн рублей. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.