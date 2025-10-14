Мишустин оценил уровень инфляции в РФ

Инфляция в России постепенно замедляется. Об этом во время стратегической сессии правительства России заявил его председатель Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Постепенно замедляется инфляция. Даже несмотря на существенный бюджетный импульс в начале года, необходимый для оперативного запуска многих государственных программ и проектов», — сказал он.

15 сентября президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства по экономическим вопросам. В ходе встречи Мишустин заявил, что инфляция в России постепенно замедляется. По его словам, добиться этого позволили расширение российских мощностей, а также целый ряд решений, которые были приняты правительством и Банком России для сдерживания цен.

В августе министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что, по оценкам Минэкономразвития, рост ВВП страны в 2025 году составит не менее 1,5%.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».