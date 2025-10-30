На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава «Новатэка» рассказал, что вопрос об отказе от газа звучит все реже

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Вопрос об отказе от газа звучит все реже. Об этом заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме, передает РИА Новости.

По его мнению, спрос на углеводороды будет только расти.

«Мир сегодня потребляет чуть больше четырех триллионов кубометров газа. К 2050 году будет не менее пяти. И это консервативная оценка. Поэтому вопрос, как ограничить газ, сегодня мы слышим все реже. А все чаще, чем обеспечить спрос», — сказал он.

В сентябре текущего года Венгрия и Словакия стали крупнейшими импортерами российского газа в ЕС, закупив ресурса на сумму €393 млн и €207 млн соответственно. Кроме того, импортировать российский газ продолжили Франция, Бельгия и Нидерланды.

До этого министр энергетики России Сергей Цивилев заявил, что РФ видит перспективы поставок сжиженного природного газа (СПГ) и создания соответствующей инфраструктуры во Вьетнаме.

Ранее Европа установила новый рекорд по импорту СПГ в летний сезон.

