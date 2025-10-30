На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение торговых пошлин

Трамп: Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Южная Корея согласилась покупать нефть и газ у США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Сеул согласился выплатить Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин со стороны США.

Также Южная Корея будет закупать энергоносители «в огромных количествах», а инвестиции в Соединенные Штаты богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млрд, добавил Трамп.

В августе министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён заявил, что Южная Корея и США не достигли договоренности по отдельным моментам в вопросе пошлин, поэтому по итогам саммита лидеров двух стран не было обнародовано совместного заявления.

31 июля Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Южной Кореей. Страны договорились, что товары из Южной Кореи будут облагаться в США пошлинами в размере 15%. За это Сеул вложит в экономику Вашингтона $350 млрд инвестиций и приобретет энергопродукты на $100 млрд.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами