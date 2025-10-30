Южная Корея выплатит США $350 млрд за снижение торговых пошлин

Трамп: Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США

Южная Корея согласилась покупать нефть и газ у США. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Сеул согласился выплатить Вашингтону $350 млрд за снижение торговых пошлин со стороны США.

Также Южная Корея будет закупать энергоносители «в огромных количествах», а инвестиции в Соединенные Штаты богатых южнокорейских компаний и бизнесменов превысят $600 млрд, добавил Трамп.

В августе министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён заявил, что Южная Корея и США не достигли договоренности по отдельным моментам в вопросе пошлин, поэтому по итогам саммита лидеров двух стран не было обнародовано совместного заявления.

31 июля Трамп сообщил о заключении торговой сделки с Южной Кореей. Страны договорились, что товары из Южной Кореи будут облагаться в США пошлинами в размере 15%. За это Сеул вложит в экономику Вашингтона $350 млрд инвестиций и приобретет энергопродукты на $100 млрд.

Ранее в США подсчитали ожидаемый уровень сборов от новых таможенных пошлин.