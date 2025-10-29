На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тамбовской области ввели выплату для многодетных матерей

В Тамбовской области многодетным матерям до 35 лет выплатят по 300 тыс. рублей
Leszek Glasner/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты Тамбовской областной думы поддержали распространение единовременной денежной выплаты в размере 300 тыс. рублей для матерей до 35 лет, родивших третьего и последующих детей. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«Единовременная денежная выплата в размере 300 тыс. рублей будет выплачиваться мамам до 35 лет, родившим третьего и последующих детей», — заявил он.

По словам Первышова, на территории региона также вводится дополнительная выплата в 5 тыс. рублей на каждого новорожденного ребенка. Помимо этого, с 1 января планируется ввести аналогичную выплату для детей, страдающих целиакией или фенилкетонурией, для обеспечения малышей специальным низкобелковым питанием.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка в России составит 737,21 тыс. рублей. По его словам, к 2028 году сумма вырастет почти на 16% по сравнению с 2025-м.

Ранее россиянам рассказали о мерах поддержки «студенческих семей».

