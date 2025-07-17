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Россиянам рассказали о мерах поддержки «студенческих семей»

Депутат Ларионова: студенческие семьи могут перевестись на бесплатное обучение
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В России «студенческие семьи» смогут претендовать на различные меры поддержки, в том числе на перевод на бесплатное обучение с платного. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала член Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова.

«Мы надеемся, что закон о «студенческой семье» станет основой для разработки мер поддержки на региональном и федеральном уровне. Сегодня Министерство образования и науки уже разработало проект стандартов», — сказала она.

По ее словам, в стране также предусмотрена выплата материальной помощи женщинам, родившим в период обучения, дополнительной матпомощи. Среди других мер поддержки — единовременная матпомощь женщинам-обучающимся, вставшим на учет беременности на раннем сроке, матпомощь одиноким матерям и поддержка вступившим в брак. Ларионова добавила, что некоторые меры поддержки будут реализовывать вузы.

Накануне Совет Федерации на законодательном уровне закрепил понятие «студенческая семья». Изменения внесены в закон «О молодежной политике в РФ». Согласно документу, студенческой семьей можно назвать людей до 35 лет, получающих среднее профессиональное или высшее образование, а также состоящих в браке или являющихся единственными родителями (усыновителями).

Ранее в Минобрнауки призвали ректоров свердловских вузов увеличить число студенческих семей.

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