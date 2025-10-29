В России более половины уволенных IT-специалистов попадали под сокращение

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Ведомости»: 55% уволившихся IT-специалистов в России попали под сокращение
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

С 2022 по 2025 год с потерей работы хотя бы раз столкнулись 13% российских IT-специалистов, а более половины (55%) из них уточнили, что лишились должности из-за сокращений. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование hh.ru и компании «Инфосистемы джет».

В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов и отраслей. Наибольшая доля увольнений пришлась на Москву (56%) и крупные города (70%). Чаще других о сокращениях сообщали разработчики и сотрудники продуктовых команд.

По данным исследования, работодатели активнее всего прибегали к оптимизации штата в транспортной сфере и образовании, а наиболее устойчивыми оказались госорганизации, промышленность и маркетинг. За последний год чаще всего жаловались на увольнения специалисты по IT-инфраструктуре, тогда как сотрудники техподдержки реже других лишались рабочих мест.

Авторы исследования отмечают, что на рынке сформировался явный дисбаланс: за лето было опубликовано свыше 44 тыс. IT-вакансий, тогда как соискатели обновили более 260 тыс. резюме. Из-за этого поиск сотрудников стал занимать больше времени, а компании получили возможность тщательнее отбирать кандидатов.

Эксперты считают, что период стремительного роста штатов в IT завершился. Многие компании сокращают персонал и отказываются от крупных проектов. В следующем году тенденция может усилиться, и в зоне риска окажутся сотрудники, которые не влияют напрямую на доход бизнеса или не успели подтвердить свою эффективность.

Ранее были названы профессии, востребованные через 10 лет.

