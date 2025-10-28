Названы профессии, востребованные через 10 лет

Маркетолог Апалькова: к 2035 году в РФ будут востребованы разработчики нейросетей

К 2035 году в России будут востребованы инженеры по машинному обучению, архитекторы данных, разработчики нейросетей и специалисты по интеграции ИИ в производственные процессы. Об этом «Газете.Ru» сказала основатель школы цифровых искусств RENDERIA, член Российской гильдии маркетологов Ольга Апалькова.

«ИИ к 2035 году станет инфраструктурой общества, аналогом электричества XX века. Отдельное направление — этические специалисты по ИИ, отвечающие за прозрачность и безопасность алгоритмов. В эпоху цифровизации критически важных систем возрастает роль экспертов по кибербезопасности, защищающих данные, инфраструктуру и личную информацию. В России к 2035 году сохранится высокий спрос на IT-специалистов, инженеров цифрового моделирования (BIM), операторов роботизированных комплексов, агроаналитиков и врачей», — отметила Апалькова.

По ее словам, параллельно будут востребованы профессии в социальной сфере и образовании: те, где требуется живая эмпатия и работа с человеком.

В условиях стремительных изменений профессиональный успех будет зависеть от владения Future Skills – навыками, объединяющими технологии и гуманитарное мышление, подчеркнула эксперт.



Она уточнила, что из-за ИИ в России появятся новые профессии: инженеры цифровых двойников, операторы роботизированных комплексов, специалисты по 3D-печати и дизайнеры умных фабрик.

По мнению Апальковой, к 2035 году ключевыми качествами сотрудников на российском рынке труда станут комплексное решение проблем, критическое мышление и системный анализ, социальный и эмоциональный интеллект, а также оригинальность и креативность.

