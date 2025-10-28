На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы профессии, востребованные через 10 лет

Маркетолог Апалькова: к 2035 году в РФ будут востребованы разработчики нейросетей
true
true
true
close
insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

К 2035 году в России будут востребованы инженеры по машинному обучению, архитекторы данных, разработчики нейросетей и специалисты по интеграции ИИ в производственные процессы. Об этом «Газете.Ru» сказала основатель школы цифровых искусств RENDERIA, член Российской гильдии маркетологов Ольга Апалькова.

«ИИ к 2035 году станет инфраструктурой общества, аналогом электричества XX века. Отдельное направление — этические специалисты по ИИ, отвечающие за прозрачность и безопасность алгоритмов. В эпоху цифровизации критически важных систем возрастает роль экспертов по кибербезопасности, защищающих данные, инфраструктуру и личную информацию. В России к 2035 году сохранится высокий спрос на IT-специалистов, инженеров цифрового моделирования (BIM), операторов роботизированных комплексов, агроаналитиков и врачей», — отметила Апалькова.

По ее словам, параллельно будут востребованы профессии в социальной сфере и образовании: те, где требуется живая эмпатия и работа с человеком.
В условиях стремительных изменений профессиональный успех будет зависеть от владения Future Skills – навыками, объединяющими технологии и гуманитарное мышление, подчеркнула эксперт.
 
Она уточнила, что из-за ИИ в России появятся новые профессии: инженеры цифровых двойников, операторы роботизированных комплексов, специалисты по 3D-печати и дизайнеры умных фабрик.

По мнению Апальковой, к 2035 году ключевыми качествами сотрудников на российском рынке труда станут комплексное решение проблем, критическое мышление и системный анализ, социальный и эмоциональный интеллект, а также оригинальность и креативность.

Ранее в России оценили, будут ли раздавать деньги творческим людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами