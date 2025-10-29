В России сократился выпуск рыбных консервов

Производство рыбных консервов в России сократилось на один процент за первые девять месяцев 2025 года. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Рыбного союза, основанные на статистике Росстата.

По словам представителя отраслевой организации, в июле объем выпуска рыбных консервов снизился примерно на 25%. Основной причиной стала неудачная путина. Для сравнения: если в 2024 году вылов сардины иваси превысил 560 тысяч тонн, то в текущем сезоне добыто лишь около 50 тысяч тонн. Выпуск консервов в начале года обеспечивался за счет прошлогодних запасов.

Продажи рыбных консервов в магазинах снижаются в натуральном выражении, но растут в денежном. По итогам первого полугодия реализовано 95,6 миллиона килограммов продукции (на 7,8% меньше, чем годом ранее), однако выручка выросла до 51,8 миллиарда рублей (плюс 9,2%).

В компании «Русский рыбный мир» отметили, что снижение производства можно рассматривать как техническую коррекцию. Там также указали на последствия неудачной лососевой путины в прошлом году.

По словам управляющего партнера Agro & Food Communication Ильи Березнюка, за последние пять лет выпуск рыбных консервов в России сократился не менее чем на 5–6%. Согласно данным Росстата, в 2024 году производство упало на 8,3% по сравнению с 2020-м. Эксперт связывает это с снижением спроса на продукты длительного хранения и тем, что рыбные консервы подорожали сильнее, чем мясные.

