Россиянам рассказали, чем опасно переедание соли

Избыточное потребление соли способствует развитию гипертонии, хронической болезни почек, повышает риск рака желудка, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что несколько бутербродов с сыром и колбасой уже содержат суточную норму соли.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не более 5 г соли в сутки — около одной чайной ложки. При наличии диагноза артериальная гипертензия допустимо до 3 г соли в день. По данным Минздрава, россияне потребляют в среднем 12–13 г соли, то есть в 2–2,5 раза больше. Многие люди думают, что «соль — это только солонка на столе». На самом деле до 70% соли мы получаем из промышленных продуктов, где она используется как консервант и вкусовая добавка. Основные источники скрытой соли — это хлебобулочные изделия, сыры, колбасы, консервы и соусы. Например, в 100 г хлеба содержится 0,8–1,2 г соли. Пара кусочков черного хлеба могут дать уже до 20% суточной нормы. Твердые сыры содержат 1,5–2,5 г соли на 100 г.

Порция в 2–3 ломтика колбасы может покрывать половину суточной нормы. В 100 г рыбных консервов (шпроты, сардины) — 1,5–2,5 г соли, а в одной столовой ложке соевого соуса 6–7 г соли», — отметила Гузман.

Она также объяснила, почему повышенное потребление соли опасно для здоровья.

«Это напрямую связано с ростом артериального давления и развитием гипертонии — одного из главных факторов риска инсультов и инфарктов. Избыточное потребление соли повышает нагрузку на почки и способствует развитию хронической болезни почек. Есть данные о связи высокосолевого рациона с повышением риска рака желудка. Высокое потребление соли может усиливать воздействие бактерии Helicobacter pylori на слизистую оболочку желудка. H. pylori является известным фактором риска рака желудка. Соль может усиливать колонизацию бактерий и способствовать воспалению и повреждению клеток», — предупредила Гузман.

Врач посоветовала меньше использовать соль при приготовлении, убирать солонку со стола, заменять соль специями и травами.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне потребляют в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики, а соли — в 2,5 раза больше безопасной нормы.

