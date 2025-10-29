Счетная палата выявила проблемы с использованием конфискованного коррупционного имущества

Только 8% из конфискованного коррупционного имущества стоимостью более 113 млрд рублей вовлечено в хозяйственный оборот, выяснила Счетная палата по итогам проверки деятельности Росимущества. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на отчет ведомства.

«Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн рублей», — привел данные аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.

Проверка охватывала период с 2011 года и деятельность территориальных управлений в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На 1 июля 2025 года в доход государства обращено 8776 объектов недвижимости, но только менее 4% из них приватизировано с 2021 года.

Системные сложности включают несовершенство нормативного регулирования, длительные судебные процедуры по снятию арестов и различия в работе территориальных органов.

Расходы на содержание имущества в 2023–2025 годах превысили 30 млн рублей, 48 объектов требуют восстановления. Запрет на продажу участков под строительство заблокировал реализацию более 2 тыс. участков в Подмосковье.

Ранее суд обратил 130 объектов недвижимости сочинского бизнесмена в доход государства.