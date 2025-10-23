Суд обратил 130 объектов недвижимости сочинского бизнесмена в доход государства

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение об обращении в доход государства имущества сочинского предпринимателя Георгия Татуляна и аффилированных с ним компаний. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона в Telegram-канале.

В публикации говорится, что суд удовлетворил иск заместителя Генпрокуратуры, предъявленный к ООО «Новый век», ООО «Эр Севен Груп», Георгию Татуляну, Карине Татулян и Анне Тарасовой.

По данным ведомства, в доход государства было обращено 130 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 3,9 млрд рублей. Таким образом, решение оставили без изменений, и приговор вступил в силу.

До этого сообщалось, что суд постановил взыскать 9 млрд рублей с Татуляна в качестве компенсации за ущерб государству и вред экологии региона от застройки курортной зоны. Мужчина не стал погашать задолженность, сообщив об отсутствии денег.

По информации прокуратуры, бизнесмен создал группу подконтрольных юридических лиц, на которые оформил принадлежащие ему объекты, чтобы присвоить их себе.

До этого сообщалось, что Генпрокуратура требует обратить в доход государства активы стоимостью около полумиллиарда рублей, принадлежащие бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову и его семье.

По версии надзорного ведомства, генерал-лейтенант приобрел недвижимость, драгоценности и коллекцию монет за счет коррупционных схем.

Ранее суд изъял имущество владельцев бренда «Кириешки» и «Яшкино».