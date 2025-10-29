На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне получат льготу на покупку большего жилья для детей

Казова: налоговые изменения облегчат покупку просторных квартир семьям с детьми
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Российские семьи смогут покупать квартиры, превышающие текущие потребности по площади, заранее обеспечив пространство для новых детей. Об этом «Газете.Ru» заявила кандидат экономических наук, преподаватель Института международных экономических связей Залина Казова, комментируя уточнение НДФЛ-льгот при продаже жилья.

Госдума 22 октября в первом чтении одобрила поправки в Налоговый кодекс, меняющие порядок применения НДФЛ-льгот при продаже жилья. Документ расширяет освобождение от НДФЛ при продаже с последующей покупкой более подходящего жилья для семей с двумя и более детьми. В учет предлагается включать детей любого возраста, признанных судом недееспособными, а также детей, родившихся уже после продажи — но не позднее 30 апреля следующего года. Также уточнен критерий «лишней» недвижимости: у семьи не должно быть более 50% доли в другом жилье, чья кадастровая стоимость выше стоимости приобретаемого объекта. Логика льготы сохраняется: улучшение условий определяется по площади и кадастровой стоимости.

«Большой сегмент семей с детьми пользуются детской льготой для расширения своей жилплощади, а уточнение правовых критериев льготы позволит избежать неточностей и двусмысленностей в трактовке закона. Ожидается, что предоставляемые налоговые преференции создадут для семей с детьми условия, при которых улучшение жилищных условий станет экономически менее обременительным. Это позволит приобретать жилье, превышающее текущие потребности по площади, тем самым заранее обеспечивая пространство для последующего увеличения численности семьи», — отметила Казова.

По ее словам, новая редакция льготы укладывается в социальную функцию государства, ориентированную на поддержку семей с детьми и находящуюся в тесной взаимосвязи с демографическими приоритетами национального развития. Реализация государственной стратегии демографического развития в стране находит свое выражение не только через механизмы прямой финансовой поддержки семей, но и за счет содействия в формирования благоприятной инфраструктуры жизненного пространства, уверена Казова.

Она добавила, что введенное уточнение критериев льготы по кадастровой стоимости и метражу жилья призвано сделать налоговый режим более адресным и справедливым. Идея в том, чтобы льготами пользовались именно те, кто действительно улучшает жилищные условия, пояснила экономист. Однако необходимость учитывать кадастровую стоимость и соотносить ее с нормативными параметрами делает применение льготы более трудоемким, уверена эксперт. Мера несет двойной эффект: она делает налоговый режим более справедливым по содержанию, но менее простым по форме, заключила Казова.

Ранее в Минфине объяснили вопрос с налоговыми льготами при продаже квартир.

