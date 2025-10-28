Хуснуллин: условия дальневосточной ипотеки на вторичку будут как для новостроек

Условия по дальневосточной ипотеке на вторичное жилье в России будут такими же, как для первичного рынка. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

«Я думаю, что условия будут такие же. Буквально в ближайшие недели две этот документ будет доработан», — сказал он.

Вице-премьер добавил, что ключевым вопросом программы является то, как определить те населенные пункты, где не строится новое жилье.

До этого советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов рассказал, что снижение инфляции в РФ до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для россиян.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

