Генпрокуратура утвердила обвинение против «крабового короля» Дремлюги

Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу о контрабанде краба на 1,2 млрд рублей, одним из фигурантов которого является бизнесмен Дмитрий Дремлюга. Об этом надзорное ведомство сообщило на своем сайте.

«Уголовное дело будет направлено в Хасанский районный суд Приморского края для заочного рассмотрения», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что в 2012-2016 годах фигуранты дела незаконно перевезли в Южную Корею 147 партий краба-стригуна, предоставив таможне документы с заниженной стоимостью товара. Таким образом злоумышленники не доплатили 72,9 млн рублей таможенных платежей.

В феврале сообщалось, что приставы изъяли активы «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. По иску Генеральной прокуратуры с них солидарно взыскали ущерб водным биоресурсам на 358,7 млрд рублей. Также были обращены в доход государства доли в уставных капиталах 18 юридических лиц.

Ранее сына «Крабового короля» Олега Кана обвинили в контрабанде.