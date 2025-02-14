Приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей»

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что судебные приставы изъяли активы «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. Его слова приводит ТАСС.

«Были изъяты активы крабового короля Олега Кана, его партнера Дмитрия Дремлюги», — сообщил он.

По иску Генеральной прокуратуры России с них солидарно взыскивается ущерб водным биоресурсам на 358,7 млрд рублей. Также обращены в доход государства доли в уставных капиталах 18 юридических лиц.

В прошлом году сообщалось, что «крабовый король», рыбопромышленник с Дальнего Востока, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей. Кан заочно проходит по нескольким уголовным делам. В их числе — создание преступного сообщества, контрабанда стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты налогов.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.