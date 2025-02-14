Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей»

Приставы изъяли в доход государства активы «крабовых королей» Кана и Дремлюги
close
Shutterstock

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов заявил, что судебные приставы изъяли активы «крабовых королей» Олега Кана и Дмитрия Дремлюги. Его слова приводит ТАСС.

«Были изъяты активы крабового короля Олега Кана, его партнера Дмитрия Дремлюги», — сообщил он.

По иску Генеральной прокуратуры России с них солидарно взыскивается ущерб водным биоресурсам на 358,7 млрд рублей. Также обращены в доход государства доли в уставных капиталах 18 юридических лиц.

В прошлом году сообщалось, что «крабовый король», рыбопромышленник с Дальнего Востока, создатель нескольких крупных рыбодобывающих предприятий Олег Кан оставил долгов на 336 млрд рублей. Кан заочно проходит по нескольким уголовным делам. В их числе — создание преступного сообщества, контрабанда стратегически важных ресурсов и уклонение от уплаты налогов.

Ранее компании «крабовых королей» передали в собственность Росимущества.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами