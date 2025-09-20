На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ рассказали, что поможет повысить доступность жилья в России

ЦБ: снижение инфляции в РФ до 4% повысит доступность жилья
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА «Новости»

Снижение инфляции в РФ до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для россиян. Об этом рассказал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на площадке XVI Фестиваля науки Юга России, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ставка по кредиту во многом зависит от инфляции и инфляционных ожиданий.

«Если мы хотим низких ставок в экономике, мы должны обеспечить низкую инфляцию и низкие «заякоренные» инфляционные ожидания. Только добившись этого, мы добьемся той же самой доступной ипотеки», — уточнил Тремасов.

По его словам, реализуемые в России льготные ипотечные программы не являются идеальным вариантом выхода из сложившейся экономической ситуации, ведь они обходятся бюджету в триллионы рублей.

Советник отметил, что в случае снижения инфляции ипотечная ставка может достигнуть оптимального и комфортного уровня в 5-7%.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

Ранее стали известны профессии, представители которых быстрее всего копят на ипотеку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами