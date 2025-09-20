В ЦБ рассказали, что поможет повысить доступность жилья в России

Снижение инфляции в РФ до 4% и долгосрочное удержание ее на данном уровне позволит снизить ставку по ипотеке и повысит доступность жилья для россиян. Об этом рассказал советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов на площадке XVI Фестиваля науки Юга России, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что ставка по кредиту во многом зависит от инфляции и инфляционных ожиданий.

«Если мы хотим низких ставок в экономике, мы должны обеспечить низкую инфляцию и низкие «заякоренные» инфляционные ожидания. Только добившись этого, мы добьемся той же самой доступной ипотеки», — уточнил Тремасов.

По его словам, реализуемые в России льготные ипотечные программы не являются идеальным вариантом выхода из сложившейся экономической ситуации, ведь они обходятся бюджету в триллионы рублей.

Советник отметил, что в случае снижения инфляции ипотечная ставка может достигнуть оптимального и комфортного уровня в 5-7%.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

