Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки

Российское правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека», рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что дополнительное финансирование поступит из резервного фонда правительства РФ.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, субсидирование программы «Семейной ипотеки» позволит сохранить льготную ипотечную ставку в размере 6% для семей с детьми, а для «Дальневосточной и арктической ипотеки» — 2%.

Кроме того, более 37,4 млрд рублей из выделенных средств направят на субсидирование процентной ставки по «Льготной ипотеке». Эта программа завершилась 1 июля 2024 года, уточнили в российском правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается и кабмин работает над тем, чтобы преодолеть подобную тенденцию.

