Кабмин выделил дополнительные средства на поддержку льготной ипотеки

Правительство выделило более 100 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российское правительство выделило дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека», рассказали в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что дополнительное финансирование поступит из резервного фонда правительства РФ.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте кабмина, субсидирование программы «Семейной ипотеки» позволит сохранить льготную ипотечную ставку в размере 6% для семей с детьми, а для «Дальневосточной и арктической ипотеки» — 2%.

Кроме того, более 37,4 млрд рублей из выделенных средств направят на субсидирование процентной ставки по «Льготной ипотеке». Эта программа завершилась 1 июля 2024 года, уточнили в российском правительстве.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что спрос на рынке жилья в РФ снижается и кабмин работает над тем, чтобы преодолеть подобную тенденцию.

Ранее финансист спрогнозировал ставки по ипотеке в России в 2026 году.

