В Госдуме предупредили о новом витке инфляции из-за налоговой реформы

Депутат Арефьев: налоговая реформа приведет к новому витку инфляции
Александр Кряжев/РИА Новости

Повышение налоговой нагрузки скажется на ценах и приведет к новому витку инфляции, считает зампред комитета Госдумы думы по экономической политике Николай Арефьев. Прогноз правительства по повышению стоимости на товары и услуги не превышает 0,8%, но реальные показатели могут достичь 2%, предупредил он в беседе с Pravda.Ru.

Отметим, что с 1 ноября ФНС сможет взыскивать задолженности по налогам с физлиц без обращения в суд – об этом газета «Известия сообщила со ссылкой на данные ведомства. Это изменение затронет долги по налогам, которые россияне рассчитывают сами, включая подачу деклараций и ведение профессиональной деятельности. Должникам отведут 30 дней на оспаривание требований. Если на счету денег для списания долгов не хватит, то ФНС сможет обратить взыскание на имущество.

Что касается грядущего пересмотра налоговой системы, то он особенно сильно отразится на субъектах малого бизнеса, на которые сегодня приходится основная внутренняя торговля, считает Арефьев. Новые требования по уплате НДС, соцвзносы – все это значительно повысит их расходы, которые они, соответственно, будут компенсировать с помощью роста цен на свои товары и услуги – все налоги в любом случае закладываются в конечную стоимость продукции и сказываются на потребителях, подчеркнул депутат.

«Малый бизнес, вынужденный платить больше, переложит расходы на покупателей. В результате инфляция будет значительно выше, чем заявленные 4%. Окончательный масштаб последствий станет понятен после утверждения бюджета», — заключил парламентарий.

Напомним, как стало известно «Газете.Ru» из исследования Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, большинство предпринимателей (64%) рассматривают повышение цен как основной способ компенсации будущей налоговой нагрузки. По мнению участников опроса, сильнее всего налоговые изменения ожидают скажутся на розничной торговле (75%), где высокая конкуренция и низкие наценки делают любое повышение налогов критическим. В зоне высокого риска, по оценкам специалистов, также находятся грузоперевозки (43%) и сфера услуг для населения (20%).

Ранее выяснилось, сколько россиян поддерживают налог на тунеядство.

